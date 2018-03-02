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СК проводит обыски в тюменском ГИБДД из-за подозрения полицейского в превышении полномочий

Новости Урала
2 марта, 13:15 UTC+3 ТЮМЕНЬ ТЮМЕНЬ 2, марта. /ТАСС

Дело в отношении сотрудника инспекции возбудили после проверки, проведенной службой собственной безопасности

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ТЮМЕНЬ, 2 марта. /ТАСС/. Сотрудника полка ДПС тюменской ГИБДД подозревают в превышении должностных полномочий. Возбуждено уголовное дело, в управлении проходят обыски, сообщила в пятницу ТАСС пресс-секретарь следственного управления (СУ) Следственного комитета (СК) по Тюменской области Анастасия Лепехина.

"Проводятся следственные мероприятия в рамках возбужденного уголовного дела по части 1 статьи 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий" - прим. ТАСС) в отношении одного из сотрудников полка ДПС", - сказала она.

Начальник отдела информации и общественных связей управления МВД по Тюменской области Светлана Новик уточнила ТАСС, что дело в отношении сотрудника возбудили после проверки, проведенной службой собственной безопасности.

"Материалы проверки были переданы в региональное СУ СК, где принято по ним решение о возбуждении уголовного дела, оперативное сопровождение которого осуществляет подразделение собственной безопасности тюменской полиции. В УМВД проводится служебная проверка, в случае установления вины сотрудника, он будет уволен по отрицательным мотивам. Кроме того, он понесет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ", - добавила Новик.

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