Госдолг Свердловской области с начала года снизился почти на 8%

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 марта./ТАСС/. Государственный долг Свердловской области с начала 2018 года снизился почти на 8% до 69,6 млрд рублей. Об этом в пятницу сообщили в департаменте информационной политики региона.

"Государственный долг региона с начала года снизился на 6 млрд рублей, или на 7,9%. В структуре госдолга на 2,5% сократилась доля рыночных обязательств, а доля обязательств по кредитам, предоставленным из федерального бюджета, составила 29,7%", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы министерства финансов региона, госдолг Свердловской области на 1 марта 2018 года составил 69,6 млрд рублей. "Уровень долговой нагрузки составил 32,6 %, что ниже уровня начала года на 6,3 %", - сказали в департаменте.

По словам вице-губернатора, министра финансов Свердловской области Галины Кулаченко, снижение государственного долга стало возможным за счет активной работы по мобилизации доходов бюджета, взвешенной политике в части расходования средств, а также роста доходов областного бюджета в связи с увеличением налоговых поступлений.