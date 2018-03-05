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Ухудшение видимости, метель и снежные заносы ожидаются в Югре

Новости Урала
5 марта, 15:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, марта. /ТАСС

В МЧС рекомендуют водителям в случае ухудшения погодных условий воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов без необходимости

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МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют ухудшение видимости, метель и снежные заносы с 6 по 8 марта в Ханты-Мансийском автономном округе. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе главного управления МЧС по региону.

"По информации Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 6 по 8 марта в Ханты-Мансийском округе ожидаются усиление ветра до 15-20 м/с, снег, метели, на дорогах - ухудшение видимости, снежные заносы", - говорится в сообщении.

В МЧС рекомендуют водителям в случае ухудшения погодных условий, сильного ветра и снижения видимости воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов без необходимости, быть внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим в соответствии с погодными условиями.

В пресс-службе также отметили, что любителям подледного лова при выходе на лед нужно иметь при себе исправные средства связи, приборы навигации, не рекомендуется рыбачить в одиночку.

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