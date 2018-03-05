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Более 212 млн рублей направят в Курганской области на создание новых мест в школах

Новости Урала
5 марта, 16:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, марта. /ТАСС

Средства получат семь муниципальных образований региона

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МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Правительство Курганской области направит более 212 млн рублей из областного бюджета на создание новых мест в школах региона. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе правительства региона.

В послании к Федеральному собранию 1 марта президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что современное качественное образование должно быть доступно для каждого ребенка. По словам главы государства, равные образовательные возможности - мощный ресурс для развития страны и обеспечения социальной справедливости.

"5 марта правительство Курганской области, распределило субсидии из областного местным бюджетам на создание новых мест в школах. Более 212 млн рублей будут направлены из областного в бюджеты районов и городов для ликвидации второй смены в школах и перевода учащихся из зданий с высокой степенью износа. Средства будут направлены в семь муниципальных образований Курганской области. Деньги направляются на строительство, реконструкцию и капремонт учебных заведений, пристрои к школам", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, также были внесены изменения в перечень мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом на 2018 год. "В перечне ремонтируемых в этом году объектов заменены две школы в связи с тем, что муниципальные образования, где они расположены, не смогли своевременно подготовить проектно-сметную документацию", - сказали в пресс-службе.

В рамках проекта партии "Единая Россия" "Детский спорт" в Курганской области в этом году планируют отремонтировать 17 спортивных залов и оборудовать пять спортклубов в сельских школах. Губернатор региона Алексей Кокорин поручил завершить работы по всем объектам до 1 сентября.

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