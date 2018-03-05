Сильный снег, ветер, метель ожидаются в Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, 5 марта. /ТАСС/. Синоптики прогнозирует ночью 6 марта в Челябинской области сильный снег, ветер, снежные заносы, сообщает в понедельник пресс-служба Главного управления МЧС по области.

"Ночью 6 марта на территории Челябинской области ожидается снег, местами сильный. Днем прогнозируются местами метели, снежные заносы, гололедица. Отдельные порывы ветра могут достигать 13-18 м/с", - говорится в сообщении.

В МЧС рекомендуют водителям отказаться от загородных поездок. Если поездка неминуема, то сообщить о ней родным и близким. Положить в машину трос, провода для подзарядки аккумулятора, запас топлива, теплую одежду, аптечку и полностью заряженные телефон и радиостанцию.