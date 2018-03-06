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Часть Тюмени осталась без тепла и горячей воды из-за повреждения теплотрассы

Новости Урала
6 марта, 15:55 UTC+3 ТЮМЕНЬ ТЮМЕНЬ 6, марта. /ТАСС

Аварию предполагается устранить утром в среду

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ТЮМЕНЬ, 6 марта. /ТАСС/. Часть многоквартирных жилых домов в центре Тюмени осталась во вторник без теплоснабжения и горячей воды из-за повреждения теплотрассы, аварию предполагается устранить в среду, сообщили ТАСС в пресс-службе Урало-Сибирской теплоэнергетической компании (УСТЭК).

"Технологическое повреждение теплотрассы [произошло] в районе улицы Горького. Ведутся работы по устранению повреждения. Плановое время по завершению работ - 08:00 (6:00 мск) 7 марта", - сказала собеседница агентства.

По информации компании, в зону отключения попало около 13 многоквартирных домов на улице Горького и улице Республики.

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