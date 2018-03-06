Более 20 человек эвакуировали из-за обрушения балконов в жилом доме в Тюмени

ТЮМЕНЬ, 6 марта. /ТАСС/. Более 20 человек эвакуировали из пятиэтажного жилого дома по улице 50 лет ВЛКСМ в Тюмени после обрушения двух балконов. Об этом во вторник сообщил ТАСС пресс-секретарь регионального МЧС Сергей Юсько.

"Из здания эвакуировано 26 человек, из них 6 - дети. На месте работают 5 единиц техники и 16 специалистов МЧС. Для обогрева жильцов предоставили два автобуса", - сказал собеседник агентства.

По информации Юсько, ЧП произошло при проведении ремонтных работ. "При проведении ремонтных работ была нарушена целостность конструкции чердачного помещения, в результате чего произошло проседание участка кровли, повреждение остекления и ограждающих конструкций четырех балконов на 4 и 5 этажах жилого пятиэтажного дома", - добавил он.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе администрации города, специалисты проводят обследование здания, ситуация взята на контроль.