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Более 20 человек эвакуировали из-за обрушения балконов в жилом доме в Тюмени

Новости Урала
6 марта, 16:09 дата обновления: 6 марта, 16:28 UTC+3 ТЮМЕНЬ ТЮМЕНЬ 6, марта. /ТАСС

Специалисты проводят обследование здания

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ТЮМЕНЬ, 6 марта. /ТАСС/. Более 20 человек эвакуировали из пятиэтажного жилого дома по улице 50 лет ВЛКСМ в Тюмени после обрушения двух балконов. Об этом во вторник сообщил ТАСС пресс-секретарь регионального МЧС Сергей Юсько.

"Из здания эвакуировано 26 человек, из них 6 - дети. На месте работают 5 единиц техники и 16 специалистов МЧС. Для обогрева жильцов предоставили два автобуса", - сказал собеседник агентства.

По информации Юсько, ЧП произошло при проведении ремонтных работ. "При проведении ремонтных работ была нарушена целостность конструкции чердачного помещения, в результате чего произошло проседание участка кровли, повреждение остекления и ограждающих конструкций четырех балконов на 4 и 5 этажах жилого пятиэтажного дома", - добавил он.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе администрации города, специалисты проводят обследование здания, ситуация взята на контроль. 

 

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