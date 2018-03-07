Чудотворная икона с частицей мощей святой Матроны Московской прибыла в Екатеринбург

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 марта. /ТАСС/. Чудотворную икону святой Матроны Московской с частицей ее мощей привезли в среду в Храм-на-Крови в Екатеринбурге. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Екатеринбургской епархии.

"7 марта, в канун памяти обретения мощей святой блаженной Матроны Московской, по благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла в Екатеринбург в Храм-на-Крови принесена чудотворная икона святой блаженной Матроны Московской с частицей ее святых мощей", - сказали в пресс-службе.

Почитаемый образ святой Матроны Московской будет пребывать в Екатеринбурге до 19 марта, после чего вернется в Москву, добавили в пресс-службе.

Святая блаженная Матрона Московская - одна из самых известных православных святых, ее мощи хранятся в Покровском женском монастыре в Москве. Матрона родилась в 1881 году в Тульской губернии, от рождения была слепой. Уже при жизни она почиталась как прорицательница и чудотворица.

С 1925 года и до своей кончины в 1952 году Матрона проживала в Москве. К лику святых была причислена в 2004 году. Верующие обращаются к ней за помощью в лечении тяжелых заболеваний и в различных нуждах.