Прокуратура начала проверку после обрушения балконов в жилом доме в Тюмени

ТЮМЕНЬ, 7 марта. /ТАСС/. Прокуратура начала проверку по факту повреждения кровли и обрушения балконов в пятиэтажном жилом доме по улице 50 лет ВЛКСМ в Тюмени, сообщили в среду в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось, что ЧП произошло при проведении ремонтных работ, никто из жильцов не пострадал. По данному факту следственный комитет организовал проверку. На время ремонтных работ жителей дома заселили в гостиницу "Колос".

"Прокуратура Тюменской области совместно с прокуратурой Ленинской округа Тюмени проводит проверку по факту повреждения кровли и обрушения двух балконов на пятом этаже в третьем и четвертом подъездах дома №91 по ул. 50 лет ВЛКСМ в Тюмени", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, обрушение произошло из-за допущенной подрядчиком ошибки при проведении работ по замене кровли.

"Вектор" на основании договора в этом доме выполняет капитальный ремонт крыши, систем электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, 6 марта при выполнении работ по демонтажу допущено нарушение целостности старой кровли, что привело к ее неконтролируемому сползанию. Два балкона обрушились и еще один был поврежден на четвертом этаже в третьем подъезде", - уточнили в пресс-службе.

Доступ в поврежденную часть дома временно ограничен. Вопрос находится на контроле у прокуратуры и городских властей.