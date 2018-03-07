Энергетики восстановили прерванное из-за непогоды электроснабжение уральского Златоуста

ТАСС, 7 марта. Энергетики филиала ОАО "МРСК Урала" - "Челябэнерго" восстановили подачу электричества 29 тыс. жителей Златоуста, которая прервалась в среду утром из-за циклона, сообщает пресс-служба филиала ОАО "МРСК Урала" - "Челябэнерго".

В среду по Челябинской области прошел циклон, сопровождавшийся сильным порывистым ветром до 25 м/с. Он стал причиной нарушения работы оборудования электросетевого комплекса. Без электроснабжения осталась часть города Златоуста с населением 29 тыс. человек.

"Энергетики филиала ОАО "МРСК Урала" - "Челябэнерго" ликвидировали последствия непогоды и восстановили электроснабжение города Златоуста. В настоящее время все потребители получают электроэнергию в полном объеме", - говорится в сообщении.

Челябинский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в среду объявил штормовое предупреждение. По данным синоптиков, 7 марта в отдельных районах Челябинской области ожидается усиление ветра до 20-25 м/с.