В Сургуте в мусорном контейнере найдено тело младенца

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Следователи проводят проверку в связи обнаружением тела младенца в мусорном контейнере в Сургуте (ХМАО-Югра), сообщили в понедельник в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

"Сегодня утром работники коммунальной службы обнаружили в мусорном баке на улице Профсоюзов в Сургуте тело младенца женского пола. По данному факту следственным отделом по городу Сургут СУ СК России по ХМАО - Югре проводится процессуальная проверка", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что тело ребенка будет направлено на судмедэкспертизу для установления причины смерти. "Проводятся мероприятия для установки личности матери младенца и выяснения всех обстоятельств случившегося", - пояснили в ведомстве.