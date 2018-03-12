В двух городах на Урале из-за морозов отменены занятия у школьников

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Занятия у школьников Сургута (ХМАО-Югра) и Троицка (Челябинская область) отменены из-за морозов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службах администраций.

"В связи с низкой температурой воздуха занятия отменены у учащихся 1 - 8 классов первой смены. Данных по второй смене пока нет, но в регионе ближе к обеду ожидалось потепление", - сказал представитель администрации Сургута.

По данным Ханты-Мансийского центра по гидрометрологии и мониторингу окружающей среды, сейчас температура воздуха - 23 градуса, влажность 63%.

Низкая температура воздуха - до минус 27,6 градуса стала причиной отмены занятий первой смены для учащихся 1 - 7 классов включительно в школах города Троицка Челябинской области, сообщает пресс-служба городской администрации. По данным Единой дежурно-диспетчерской службы Челябинска, в областном центре школы работают в обычном режиме. По информации синоптиков, утром в Челябинске было минус 24, за городом минус 28; днем в областном центре ожидается минус 8-10 градусов мороза.

Ранее ряд местных СМИ сообщали об отмене занятий у школьников в Ханты-Мансийске, однако в пресс-службе местной администрации опровергли данную информацию.