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Агрокомплекс на Урале оштрафован на 2 млн рублей за загрязнение почвы

Новости Урала
12 марта, 11:56 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 12, марта. /ТАСС

По данным прокуратуры, с мая по июнь 2017 года агрокомплекс "Горноуральский" сливал отходы из переполненных резервуаров, где должны храниться отходы

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 марта. /ТАСС/. Пригородный районный суд в Нижнем Тагиле Свердловской области оштрафовал на 2 млн рублей агрокомплекс "Горноуральский" за загрязнение почвы отходами с предприятия, сообщили в понедельник в пресс-службе областной прокуратуры.

"Пригородный районный суд <…> постановил с агрокомплекса "Горноуральский" взыскать денежные средства на общую сумму свыше 2 млн рублей, в том числе свыше 1,8 млн рублей в счет компенсации ущерба, причиненного почве", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что с мая по июнь 2017 года агрокомплекс сливал отходы из переполненных резервуаров, где должны храниться отходы. В итоге был нанесен вред окружающей среде. Предприятие по решению суда должно выполнять мониторинг загрязненной местности, обеспечить поступление отходов на очистные сооружения, а также подготовить проект рекультивации пострадавших земель.

Агрокомплекс "Горноуральский" - один из крупнейших свинокомплексов Свердловской области. На нем содержатся свыше 42 тыс. животных. Производственная мощность предприятия - 80 тыс. поросят в год.

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