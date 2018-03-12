Агрокомплекс на Урале оштрафован на 2 млн рублей за загрязнение почвы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 марта. /ТАСС/. Пригородный районный суд в Нижнем Тагиле Свердловской области оштрафовал на 2 млн рублей агрокомплекс "Горноуральский" за загрязнение почвы отходами с предприятия, сообщили в понедельник в пресс-службе областной прокуратуры.

"Пригородный районный суд <…> постановил с агрокомплекса "Горноуральский" взыскать денежные средства на общую сумму свыше 2 млн рублей, в том числе свыше 1,8 млн рублей в счет компенсации ущерба, причиненного почве", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что с мая по июнь 2017 года агрокомплекс сливал отходы из переполненных резервуаров, где должны храниться отходы. В итоге был нанесен вред окружающей среде. Предприятие по решению суда должно выполнять мониторинг загрязненной местности, обеспечить поступление отходов на очистные сооружения, а также подготовить проект рекультивации пострадавших земель.

Агрокомплекс "Горноуральский" - один из крупнейших свинокомплексов Свердловской области. На нем содержатся свыше 42 тыс. животных. Производственная мощность предприятия - 80 тыс. поросят в год.