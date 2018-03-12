Перекрытое из-за крупного пожара в кафе движение в центре Тюмени восстановлено

ТЮМЕНЬ, 12 марта. /ТАСС/. Сотрудники регионального УГИБДД сняли ограничение движения по улице Герцена в центре Тюмени, сообщила в понедельник ТАСС пресс-секретарь ведомства Анжела Борисова.

Ранее сообщалось, что из-за крупного пожара в кафе "Дом еды" в центре Тюмени перекрыли движение по улице Герцена на участке от улицы Грибоедова до улицы Первомайской.

"На участке улицы Герцена от улицы Грибоедова до улицы Первомайской движение полностью восстановлено, ограничений нет", - сказала она.

Как сообщалось, во время пожара в кафе никто не пострадал. На месте работают пожарные дознаватели.