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Перекрытое из-за крупного пожара в кафе движение в центре Тюмени восстановлено

Новости Урала
12 марта, 12:12 UTC+3 ТЮМЕНЬ ТЮМЕНЬ 12, марта. /ТАСС

Во время пожара в "Доме еды" никто не пострадал

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ТЮМЕНЬ, 12 марта. /ТАСС/. Сотрудники регионального УГИБДД сняли ограничение движения по улице Герцена в центре Тюмени, сообщила в понедельник ТАСС пресс-секретарь ведомства Анжела Борисова.

Ранее сообщалось, что из-за крупного пожара в кафе "Дом еды" в центре Тюмени перекрыли движение по улице Герцена на участке от улицы Грибоедова до улицы Первомайской.

"На участке улицы Герцена от улицы Грибоедова до улицы Первомайской движение полностью восстановлено, ограничений нет", - сказала она.

Как сообщалось, во время пожара в кафе никто не пострадал. На месте работают пожарные дознаватели.

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