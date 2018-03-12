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Школьники из Екатеринбурга помогли спасти людей во время пожара

Новости Урала
12 марта, 12:34 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ,12, марта. /ТАСС

Два девятиклассника также помогли вынести животных и технику соседям

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ЕКАТЕРИНБУРГ,12 марта. /ТАСС/. Два девятиклассника помогли спасателям эвакуировать людей во время пожара в Екатеринбурге. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе администрации города.

"Девятиклассники общеобразовательной школы № 59 Чкаловского района Екатеринбурга во время пожара помогли спасателям эвакуировать людей из дома на улице Павлодарской. Виталий Иванов и Олег Заболотников, увидев пожар на балконе жилого дома, помогли жильцам квартиры покинуть помещение. Кроме того, школьники помогли вынести животных и технику соседям, которые испугались распространения огня на ближайшие квартиры дома", - говорится в сообщении.

По данным ГУ МЧС России по Свердловской области, пожар произошел 10 марта. Фотографии детей, по информации властей, разместят на доске почета в общеобразовательной организации.

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