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Более тысячи жителей Тюменской области проголосовали досрочно на выборах президента РФ

Новости Урала
12 марта, 12:42 UTC+3 ТЮМЕНЬ ТЮМЕНЬ 12, марта. /ТАСС

Отмечается, что для голосования по месту пребывания уже подано более 29 тыс. заявлений

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© Лев Федосеев/ТАСС

ТЮМЕНЬ, 12 марта. /ТАСС/. Более 1,3 тыс. жителей отдаленных районов Тюменской области проголосовали досрочно на выборах президента России. Об этом в понедельник сообщил ТАСС председатель избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин.

"Жители труднодоступных территорий, проживающие в заболоченных местах, могут досрочно отдать голос в трех избирательных участках в Нижнетавдинском и Омутинском районах области. Избирателей доставляют на места голосования на вездеходах и снегоходах. Всего на сегодняшний день 1362 человека проголосовали досрочно на выборах президента РФ", - сказал он.

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По словам председателя регионального избиркома, также для голосования по месту пребывания уже подано более 29 тыс. заявлений. "Сегодня последний день приема заявок для голосования по месту пребывания, завтра подведем итоги. На сегодняшний день заявки подали более 29 тыс. избирателей", - уточнил Халин.

Ранее сообщалось, что Тюменская область впервые воспользуются этой новой возможностью голосования, когда не нужно ехать за открепительным удостоверением по месту прописки, и можно отдать свой голос на удобном участке.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта.

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