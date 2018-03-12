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Учебный процесс в школах Кургана после карантина по гриппу и ОРВИ возобновится 14 марта

Новости Урала
12 марта, 12:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, марта. /ТАСС

Всего в Курганской области полностью закрыты 93 школы

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МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Учебный процесс в образовательных учреждениях Кургана возобновится 14 марта после карантина по гриппу и ОРВИ, сообщили в понедельник в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Курганской области.

Карантин в школах и детских садах города был введен 5 марта в связи с большим числом заболевших детей. "Учитывая темпы снижения заболеваемости по совокупному населению, снижение числа обращений в медицинские организации среди учащихся школ города Кургана принято решение о возобновлении учебного процесса в образовательных учреждениях города Кургана с 14 марта", - говорится в сообщении.

С 5 по 11 марта в области зарегистрировано чуть более 7,5 тыс. случаев заболеваний ОРВИ, из них почти 3,7 тыс. случаев зарегистрировано в Кургане. Это почти вдвое ниже показателей позапрошлой недели. "Всего с начала сезона зарегистрировано 36 случаев гриппа, которые подтверждены лабораторно", - отмечается в сообщении.

По данным департамента образования и науки Курганской области на 12 марта, в регионе полностью закрыты 93 школы, более половины из них - в Кургане. Частично закрыты классы в 11 школах пяти районов области.

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