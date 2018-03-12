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На Урале начали реализовывать проект по совместному проживанию осужденных матерей с детьми

Новости Урала
12 марта, 13:21 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 12, марта. /ТАСС

Предполагается, что заключенные будут воспитывать и растить детей самостоятельно в отдельном здании

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© Валерий Шарифулин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 марта. /ТАСС/. Главное управление Федеральной службы исполнения наказаний (ГУ ФСИН) Свердловской области начало реализацию пилотного проекта по совместному проживанию осужденных матерей и их детей. Предполагается, что заключенные будут воспитывать и растить детей самостоятельно, сообщила в понедельник журналистам начальник Дома ребенка при ИК-6 в городе Нижнем Тагиле Анна Шахрай.

"Осужденные матери, которые не нарушают правила внутреннего распорядка, следят за своими детьми, у которых есть материнский инстинкт, будут после прохождения комиссии переходить на совместное проживание со своими детьми. Это будет положительный момент, потому что большинство осужденных, которые поступают в колонию, не имеют навыков воспитания детей, а искусству воспитания детей надо учить", - сказала она на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС.

По словам Шахрай, полностью реализовать проект планируется к 2020 году. "В Доме ребенка матерям будут помогать специалисты: воспитатели, социальный работник, медицинский персонал. Совместное проживание будет проходить в отдельном здании: будут выделены комнаты для проживания матерей и детей, отдельно кухня, отдельно санузлы", - отметила она.

Шахрай добавила, что совместное проживание будет выстроено по принципу работы детского сада, так как большинство матерей заняты на производстве. "Матери со своими детьми будут проводить ночь, будут заниматься с ними в выходные, то есть полностью их обслуживать, только питание будет осуществлять Дом ребенка. Матери будут уходить на работу, а потом забирать своих детей. На данный момент мы рассчитываем на 13 матерей и детей", - сказала она.

По мнению заместителя директора регионального ГУ ФСИН по вопросам обеспечения и воспитательной работы с осужденными Евгения Устинова, сейчас решается вопрос о модернизации или перепланировке здания. "Нужно дополнительно встраивать душевые, иные комнаты, а жилую площадь забирать нельзя. Мы должны производить перепланировку и сделать из существующих условии максимально возможное", - добавил он.

В состав ГУ ФСИН по Свердловской области входит 35 исправительных учреждений и следственных изоляторов. В учреждениях содержатся около 27 тыс. человек, отдельные подразделения удалены от Екатеринбурга на расстояние до 600 километров.

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