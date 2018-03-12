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Энергоблок БАЭС с реактором БН-800 возобновил работу после профилактического ремонта

Новости Урала
12 марта, 13:33 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 12, марта. /ТАСС

На номинальный уровень мощности энергоблок планируется вывести 13 марта

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 марта. /ТАСС/. Четвертый энергоблок Белоярской АЭС (БАЭС, Заречный, Свердловская область) с реактором на быстрых нейтронах БН-800 возобновил работу после завершения плановой перегрузки топлива, технического обслуживания и профилактического ремонта оборудования. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе станции.

"В настоящий момент энергоблок № 4 с реактором БН-800 БАЭС находится в сети, набор мощности происходит в соответствии с графиком. Энергоблок возобновил работу по завершении плановой перегрузки топлива, технического обслуживания и профилактического ремонта оборудования. Выполнен большой объем работ в рамках освоения опыта эксплуатации инновационных устройств и систем, применяемых на уникальном энергоблоке", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что на номинальный уровень мощности энергоблок планируется вывести 13 марта. "На энергоблоке № 3 с реактором БН-600 [был отключен от сети с 17 февраля 2018 года] продолжаются плановые работы по перегрузке топлива, техническому обслуживанию и профилактическому ремонту оборудования", - уточнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что энергоблок № 4 с реактором БН-800 был остановлен 9 декабря 2017 года.

Белоярская АЭС имени Курчатова является филиалом АО "Концерн Росэнергоатом" (входит в крупнейший дивизион ГК "Росатом" "Электроэнергетический"). Введена в работу в апреле 1964 года. Ее первые энергоблоки с реакторами на тепловых нейтронах АМБ-100 и АМБ-200 были окончательно остановлены в связи с выработкой ресурса.

В эксплуатации находятся энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах БН-600 (с 1980 года) и БН-800 (с 2015 года). Это крупнейшие в мире энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах. По показателям надежности и безопасности они входят в число лучших ядерных реакторов мира.

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