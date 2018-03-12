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Новый плавильный комплекс стоимостью 150 млн рублей запущен на уральском заводе

Новости Урала
12 марта, 14:33 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 12, марта. /ТАСС

Весь проект модернизации вальцеделательного производства рассчитан до 2020 года

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© Департамент информационной политики Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 марта. /ТАСС/. Новый плавильный комплекс стоимостью 150 млн рублей запущен на Кушвинском заводе прокатных валков (КЗПВ, Свердловская область). Об этом в понедельник сообщили в департаменте информполитики региона.

"Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сегодня дал старт работе нового плавильного комплекса Кушвинского завода прокатных валков. Инвестиционный проект стоимостью почти в 150 млн рублей реализован в рамках масштабной модернизации вальцеделательного производства предприятия, которую предполагается провести до 2020 года", - говорится в сообщении.

По словам губернатора, ввод в эксплуатацию нового оборудования позволит нарастить оборотные средства завода, увеличить количество рабочих мест и повысить качество производимой здесь продукции.

Председатель совета директоров Кушвинского завода прокатных валков Радий Гималетдинов также отметил, что ввод в эксплуатацию плавильного комплекса - это, по сути, завершение первого этапа большого инвестиционного проекта предприятия. В планах - установка оборудования для механообработки.

О новом комплексе

Плавильный комплекс производства немецкой компании OTTO JUNKER состоит из двух индукционных плавильных печей объемом 16 т. каждая. В стоимость проекта вошла не только покупка и установка оборудования, но и строительство линии электропередачи от подстанции Гороблагодатская, ставшее возможным во многом благодаря совместным усилиям областных властей и компании "МРСК Урала". Запуск в промышленную эксплуатацию плавильного комплекса позволит увеличить объем производства предприятия до 22 тыс. т. валков. Также после ввода нового оборудования снизится удельный расход электроэнергии.

В рамках всего проекта модернизации вальцеделательного производства, рассчитанного на 2012-2020 годы, предполагается создать на КЗПВ единый современный вальцеделательный комплекс, выпускающий продукцию с улучшенными характеристиками. Также здесь планируется наладить производство импортозамещающей продукции: листопрокатных валков, валков для толстолистных станов массой более 30 т., валков для сортопрокатных станов из высокопрочного чугуна и другой. Общий объем инвестиций в проект оценивается в 2,2 млрд рублей.

О заводе

Кушвинский завод был основан государством в 1739 году на территории современного города Кушва Свердловской области. Изначально предприятие специализировалось на плавке чугуна, в 1964 году был запущен цех, после чего специализацией завода стало вальцеделательное производство. Сейчас завод специализируется на производстве чугунных прокатных валков для листопрокатных и сортопрокатных станов, трубопрокатных роликов и бандажей. Основными потребителями продукции предприятия сегодня являются ЕВРАЗ НТМК, Новокузнецкий металлургический завод, а также иностранные компании - Bokaro SP (Индия), Interspeed (Польша), Paksteel (Пакистан), около 40% выпускаемых изделий завода уходит на экспорт.

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