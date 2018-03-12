На предприятии Росатома на Урале создадут систему накопления электроэнергии для транспорта

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 марта. /ТАСС/. Систему накопления электроэнергии на основе литий-ионных аккумуляторов (ЛИА) для городского электротранспорта разработают в научно-производственном объединении (НПО) "Центротех" (предприятие Топливного дивизиона ГК "Росатом", город Новоуральск, Свердловская область). Она позволит передвигаться троллейбусам без контактной сети, сообщили в понедельник в пресс-службе Уральского электрохимического комбината (УЭХК).

"Среди ключевых перспективных проектов по направлению "Накопители энергии" - разработка системы накопления электроэнергии на основе ЛИА для городского электротранспорта, которая, в частности, позволит троллейбусам свободно передвигаться без использования контактной сети. Кроме того, реализуются проекты в области создания таких систем для специального электротранспорта и электромобилей, заводского транспорта", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что НПО "Центротех" будет отведена роль базового предприятия в части конструкторских, технологических и производственных компетенций в области аддитивных технологий, развития производства накопителей энергии и оказания нефтегазосервисных услуг.

"К 2022 году НПО "Центротех" намерено кратно увеличить выручку по неядерным бизнесам с 284 млн рублей, по состоянию на 2017 год, до 3,8 млрд рублей", - уточнили на предприятии.

О предприятиях

ООО "НПО "Центротех" специализируется на производстве газовых центрифуг и продукции гражданского машиностроения.

АО "УЭХК" - предприятие Топливной компании Росатома "ТВЭЛ". Первая продукция предприятия - обогащенный уран - была получена 11 ноября 1949 года диффузионным способом. С 1962 года разделительное производство УЭХК использует газоцентрифужную технологию. Сегодня в АО "УЭХК" сосредоточено 48% российских и 20% мировых промышленных мощностей по разделению изотопов урана, что позволяет обеспечивать исполнение более 80% экспортных заказов по обогащению урана, размещаемых в России.

Топливная компания Росатома "ТВЭЛ" включает в себя предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству стабильных изотопов, производству газовых центрифуг, а также научно- исследовательские и конструкторские организации. Является единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС. Обеспечивает ядерным топливом 75 энергетических реакторов в 14 странах мира, исследовательские реакторы в восьми странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота.