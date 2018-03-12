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Один из обвиняемых по делу "черных риелторов" в Екатеринбурге осужден на шесть лет колонии

Новости Урала
12 марта, 15:46 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 12, марта. /ТАСС

Общая сумма ущерба, нанесенного потерпевшим, превысила 26 млн рублей

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 марта. /ТАСС/. Кировский районный суд Екатеринбурга приговорил одного из обвиняемых по так называемому делу "черных риелторов" Сергея Бойко к шести годам колонии общего режима. Об этом сообщили в понедельник в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.

Установлено, что Бойко вместе с сообщником Максимом Бортниковым подыскивали собственников квартир, которым в связи с имеющимся долгами необходимы были заемные средства. Они заключали с потенциальными клиентами договоры займа, согласно которым недвижимость переходила в их собственность до возврата долга, а затем продавали квартиры третьим лицам. Вырученные от продажи средства мужчины тратили на свои нужды. Общая сумма ущерба превысила 26 млн рублей.

"Кировский районный суд под председательством судьи Кристины Упоровой вынес одному из обвиняемых, Сергею Бойко, приговор, в соответствии с которым он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение". Осужденному назначено наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Максим Бортников в настоящее время находится в розыске.

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