УрФУ и один из ведущих вузов Австралии запустят программу подготовки аспирантов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 марта. /ТАСС/. Уральский федеральный университет (УрФУ) и австралийский Университет Маккуори запустят совместную программу подготовки аспирантов. Возможности сотрудничества обсуждались в понедельник на встрече ректора УрФУ Виктор Кокшарова с главным торговым и инвестиционным советником посольства Австралии в России Стивом Ранком, сообщили в пресс-службе УрФУ.

"УрФУ запускает программу совместной подготовки аспирантов с одним из ведущих университетов Австралии - Маккуори. Она предусматривает зачисление в аспирантуру обоих вузов с возможностью получения полной стипендии в Университете Маккуори от одного года до половины срока обучения", - говорится в сообщении.

Как пояснил ТАСС Кокшаров, ранее стороны подписали меморандум о научно-образовательном сотрудничестве. "Представители Университета Маккуори заинтересовались, когда контактировали с нашими коллегами на различных образовательных выставках. Наши молодые ученые туда тоже поедут", - сказал собеседник агентства, отметив, что направления совместной работы также рассматривались в ходе рабочего визита в Екатеринбург посла Австралии в России Петера Теша.

В пресс-службе также добавили, что в настоящее время учеными вуза подготовлено 24 совместных публикации с австралийскими коллегами.

"В УрФУ ведутся исследования в области мембранного транспорта и биологии стресса в международной лаборатории, где работает профессор университета Тасмании Сергей Шабала. Также уральский вуз связывает соглашение с университетом Монаша", - уточнили в вузе.

Ранее сообщалось, что в УрФУ обучаются 35 тыс. студентов, из них около 2 тыс. студентов из 80 стран мира. Всего в вузе реализуется более 400 образовательных программ. На финансирование научных исследований вуза в 2017 году было направлено около 2 млрд рублей.