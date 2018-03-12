Электронная ветеринарная сертификация помогла за минуты выявить вирус АЧС в Зауралье

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Управление Россельхознадзора по Курганской области за несколько минут обнаружило завезенный из Тюменской области вирус африканской чумы свиней (АЧС) с помощью системы электронной ветеринарной сертификации (ЭВС). Об этом сообщил в понедельник ТАСС руководитель управления Андрей Лушников.

"От коллег из Тюменской области поступила информация о том, что продукция с инфицированного объекта поступила к нам в Курган. <…> Понадобилось несколько минут, чтобы определить, и несколько часов, чтобы эту продукцию найти и локализовать", - сказал Лушников, добавив, что в результате изъято и уничтожено 17 тонн мяса.

Электронная сертификация животноводческой продукции вводится для повышения прозрачности движения продукции "от поля до прилавка". До 1 июля 2018 года будет действовать переходный период, когда будут действительны как бумажные, так и электронные сертификаты.

Лушников отметил, что "на каждый килограмм животноводческой продукции, на каждое перемещение оформляется ветеринарный сопроводительный документ в электронном виде". "Он заносится в информационную систему "Меркурий", в этой системе накапливается база данных, которая позволяет отследить от фермы до прилавка передвижение мясной продукции", - подчеркнул собеседник агентства.

Карантин по АЧС в Курганской области

В ноябре 2017 года карантин был введен вокруг инфицированных АЧС объектов в селе Садовое Кетовского района Курганской области. Правительство региона выделило 900 тыс. рублей на ликвидацию последствий распространения вируса. По данным властей, были заражены цех в селе Садовое и морозильная камера одного из мясных цехов в Кургане. Вирус был завезен из Исетского района Тюменской области. Карантин был снят 1 декабря 2017 года.

АЧС - вирусное заболевание, поражающее диких кабанов и домашних свиней. В острой форме убивает 100% заболевших животных, вирус-возбудитель чумы хорошо переносит высокие температуры, долгое время сохраняется в трупах животных и почве. В России первая вспышка АЧС была зарегистрирована в 2007 году. Для человека заболевание опасности не представляет.