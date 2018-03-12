Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.03:
$ 56.61
€ 69.8
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Электронная ветеринарная сертификация помогла за минуты выявить вирус АЧС в Зауралье

Новости Урала
12 марта, 17:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, марта. /ТАСС

В результате изъято и уничтожено 17 тонн мяса

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Управление Россельхознадзора по Курганской области за несколько минут обнаружило завезенный из Тюменской области вирус африканской чумы свиней (АЧС) с помощью системы электронной ветеринарной сертификации (ЭВС). Об этом сообщил в понедельник ТАСС руководитель управления Андрей Лушников.

"От коллег из Тюменской области поступила информация о том, что продукция с инфицированного объекта поступила к нам в Курган. <…> Понадобилось несколько минут, чтобы определить, и несколько часов, чтобы эту продукцию найти и локализовать", - сказал Лушников, добавив, что в результате изъято и уничтожено 17 тонн мяса.

Электронная сертификация животноводческой продукции вводится для повышения прозрачности движения продукции "от поля до прилавка". До 1 июля 2018 года будет действовать переходный период, когда будут действительны как бумажные, так и электронные сертификаты.

Лушников отметил, что "на каждый килограмм животноводческой продукции, на каждое перемещение оформляется ветеринарный сопроводительный документ в электронном виде". "Он заносится в информационную систему "Меркурий", в этой системе накапливается база данных, которая позволяет отследить от фермы до прилавка передвижение мясной продукции", - подчеркнул собеседник агентства.

Карантин по АЧС в Курганской области

В ноябре 2017 года карантин был введен вокруг инфицированных АЧС объектов в селе Садовое Кетовского района Курганской области. Правительство региона выделило 900 тыс. рублей на ликвидацию последствий распространения вируса. По данным властей, были заражены цех в селе Садовое и морозильная камера одного из мясных цехов в Кургане. Вирус был завезен из Исетского района Тюменской области. Карантин был снят 1 декабря 2017 года.

АЧС - вирусное заболевание, поражающее диких кабанов и домашних свиней. В острой форме убивает 100% заболевших животных, вирус-возбудитель чумы хорошо переносит высокие температуры, долгое время сохраняется в трупах животных и почве. В России первая вспышка АЧС была зарегистрирована в 2007 году. Для человека заболевание опасности не представляет.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Курганская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Выборы 2018
Антирейтинг кандидатов в президенты России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Умер Олег Табаков
2
Биография Олега Табакова
3
"Олег Табаков навсегда останется в памяти людей и в истории нашей страны"
4
Вселенная Олега Табакова, вечного кота Матроскина
5
Топилин объяснил резкое увеличение зарплат бюджетникам выполнением майских указов
6
Песков считает критику Путина в свой адрес "нормальным рабочим процессом"
7
В РПЦ не сомневаются в чудесном схождении Благодатного огня
Темы дня
Новости партнеров
Реклама