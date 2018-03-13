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Тюменское УФАС оштрафовало на 22 млн рублей поставщика медоборудования за сговор на торгах

Новости Урала
13 марта, 11:22 UTC+3 ТЮМЕНЬ ТЮМЕНЬ 13, марта. /ТАСС

Еще две компании, участвовавшие в сговоре, сейчас ликвидированы

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© Александр Рюмин/ТАСС

ТЮМЕНЬ, 13 марта. /ТАСС/. Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Тюменской области оштрафовало на 22 млн рублей компанию "ОРИСтехник" за сговор на аукционах на поставку медицинских товаров для медицинских организаций региона. В сговоре также принимали участие компании "Цертус" и "Сибтехстандар", которые сейчас ликвидированы, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"В сговоре принимали участие три компании: "ОРИСтехник", "Цертус" и "Сибтехстандарт". В ходе расследования было выяснено, что между руководителями компаний имелись родственные и деловые связи. В сговоре компании состояли с 2013-2015 гг. и действовали на аукционах для нужд департамента здравоохранения Тюменской области, Тюменской государственной медицинской академии Минздрава РФ, Областной клинической больницы № 1, № 2 и других медицинских организаций. Общий доход сговорщиков от незаконных действий на торгах составил около 230 миллионов рублей", - сообщили в пресс-службе.

Как уточнили в ведомстве, компании специально вели себя пассивно на торгах. "После ценового предложения, сделанного "компанией-победителем", "компания-статист" цену контракта не снижала, вела себя пассивно, в результате чего победителем становилась заранее определенная на эту роль компания. Одна из компаний принимала участие в торгах лишь номинально для имитации конкуренции", - сообщили в пресс-службе ведомства.

"ОРИСтехник" пыталась оспорить штраф в Арбитражном суде, но суд оставил решение тюменского УФАС в силе.

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