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Модернизированные боевые машины пехоты поступили в танковую дивизию на Урале

Новости Урала
13 марта, 12:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, марта. /ТАСС

БМП-2М отличают улучшенный прицельный комплекс и новая радиостанция

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МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Шесть боевых машин пехоты БМП-2М поступили по гособоронзаказу в танковую дивизию Центрального военного округа, дислоцированную на Урале. Об этом во вторник сообщил помощник командующего войсками округа полковник Ярослав Рощупкин.

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"Шесть БМП-2М по гособоронзаказу поступили в танковую дивизию. Модернизированную технику, которую отличают улучшенный прицельный комплекс и новая радиостанция, приняли специалисты одного из танковых полков Чебаркульского гарнизона", - отметил Рощупкин.

Гвардейская Витебско-Новгородская дважды Краснознаменная танковая дивизия была сформирована в конце 2016 года. Ее части дислоцированы на территории Челябинской и Свердловской областей. Соединение получило на вооружение современные модификации танков Т-72 и новейшие бронетранспортеры БТР-82А.

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