Музей "Аркаима" на Южном Урале планируют реконструировать в виде древней пирамиды

ЧЕЛЯБИНСК, 13 марта. /ТАСС/. Российские архитекторы разработали проект реконструкции музея историко-культурного заповедника "Аркаим" в Челябинской области. Предполагается, что внешне здание будет напоминать массивные сооружения эпохи Древней Месопотамии - зиккураты или пирамиды Майя, при этом внутри оно будет оснащено современными музейными технологиями, сообщила во вторник ТАСС начальник музейного отдела заповедника Мария Макурова.

"В заповеднике "Аркаим" заканчивается работа по созданию проекта архитектурного и художественного развития музея... Удалось привлечь команду московских проектировщиков, и они создали проект преобразования облика музея, напоминающего зиккураты Месопотамии, пирамиды Майя и средневековые мавзолеи. В музее должна появиться совершенно иная кровля, где люди смогут через перископы наблюдать за современным ландшафтом, а с помощью технологий дополненной реальности увидеть флору и фауну аркаимских времен", - сказала она.

По словам Макуровой, в рамках проекта планируется преобразовать и внутреннее пространство. "Предполагается убрать большинство стен и перегородок, чтобы зоны выставок, библиотеки оказались открытыми. Даже фонды музея предлагается организовать по современным принципам открытого хранения, чтобы люди могли видеть богатство запасников и работу хранителей", - уточнила она.

Собеседница агентства добавила, что реализация проекта обойдется не менее чем в 25 млн рублей. "Теперь сотрудники "Аркаима" готовят обращение в администрацию области для поддержки их проекта, рассчитывают сметы для поиска источников финансирования", - отметила Макурова.

О заповеднике

"Аркаим" - укрепленное поселение бронзового века (XXI-XVIII вв. до н. э.), обнаруженное в 1987 году на юге Челябинской области при строительстве водохранилища. Поселение было создано по заранее продуманному плану, с четкой градостроительной идеей, сложной архитектурой. Здесь занимались металлургией, ткацким и гончарным делом, скотоводством.

В 1991 году решением Совета министров РСФСР территорию аркаимской долины и еще 15 окрестных участков с археологическими памятниками древней культуры объявили заповедными. Здесь был создан историко-культурный заповедник "Аркаим", который является структурным подразделением Министерства культуры Челябинской области и осуществляет музейную, охранную, научную и туристскую деятельность.

Ежегодно в окрестностях заповедника российские и зарубежные ученые проводят археологические работы. Так, в 2015 году был обнаружен женский череп вытянутой формы, возрастом около 1,8-2 тыс. лет, а в 2017 году - скелет кочевницы с черепом вытянутой формы и останки двух мужчин. Находки относятся к поздним сарматам - древнему племени, кочевавшему на территории современных Украины, Казахстана и юга России, представители которого намеренно вытягивали себе череп для создания отличительного признака племени.