Власти Челябинской области намерены за два года снизить на треть валовые выбросы в воздух

ЧЕЛЯБИНСК, 13 марта. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Правительство Челябинской области составило перечень предложений для комплексной программы экологического развития Челябинска, разработать которую решено по результатам визита в регион министра природных ресурсов и экологии России Сергея Донского. Воплощение предложенных мер в жизнь позволит снизить количество валовых выбросов в воздух к 2020 году не менее чем на одну треть, сообщил ТАСС во вторник пресс-секретарь губернатора Дмитрий Федечкин.

"При формировании предложений для комплексной программы экологического развития Челябинска правительство Челябинской области исходило из намерения усилить и усовершенствовать систему мониторинга, чтобы в итоге добиться снижения количества валовых выбросов в воздух к 2020 году не менее чем на одну треть. Как подчеркнул губернатор Борис Дубровский, реализация этих мер отвечает запросам жителей Челябинска на более комфортную жизнь в мегаполисе", - сказал собеседник агентства.

По словам Федечкина, одно из ключевых предложений - рекультивация территории, занятой Челябинской городской свалкой. Закрытие свалки запланировано на второй квартал 2018 года, и Челябинской областью предложено начать работы по рекультивации уже в 2019 году. Второе направление - ликвидация эндогенных пожаров в Коркинском разрезе, что поможет прекратить влияние продуктов горения на воздух уже в ближайшее время.

Кроме того, правительство Челябинской области предлагает увеличить количество стационарных и передвижных постов, которые контролируют качество атмосферного воздуха. В числе других предложений строительство многоуровневых развязок, покупка нового общественного транспорта на газомоторном топливе, ограничение движения автомобилей в периоды неблагоприятных метеоусловий.

Челябинская область - крупный промышленный центр. В регионе зарегистрировано свыше 90 тыс. предприятий и организаций всех форм собственности. Ведущим в экономике является металлургический комплекс. В Челябинске накануне экологам поступило около 90 жалоб на "химический запах" и было объявлено предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях.

Решение о разработке комплексной программы экологического развития Челябинска принято по результатам визита в регион министра природных ресурсов и экологии России в начале марта текущего года. Программа должна консолидировать усилия федеральных контрольно-надзорных органов, региональных и местных властей для улучшения качества окружающей среды.