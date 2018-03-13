"Уральскую футбольную академию" обязали вернуть 23 млн руб. после реконструкции стадиона

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 марта. /ТАСС/. "Уральская футбольная академия" должна вернуть в бюджет Свердловской области более 23 млн рублей в связи с нецелевыми тратами при реконструкции стадиона "Уралмаш" в Екатеринбурге, сообщили во вторник в пресс-службе Свердловского областного суда.

"Прокурор Орджоникидзевского района обратился в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга с просьбой вернуть в бюджет Свердловской области более 23 млн рублей, предоставленных в рамках реализации мероприятия "Проектирование и реконструкция стадиона "Уралмаш". Решением Орджоникидзевского районного суда Екатеринбурга исковые требования удовлетворены <...> Ответчик обратился с апелляционной жалобой в Свердловский областной суд. Судебная коллегия, рассмотрев материалы дела, оставила решение Орджоникидзевского районного суда Екатеринбурга в силе, а апелляционную жалобу без удовлетворения", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в январе - феврале 2016 года Счетной палатной Свердловской области была проведена проверка использования средств областного бюджета, выделенных на проектирование и реконструкцию стадиона "Уралмаш". Выяснилось, что "Уральская футбольная академия" принимала работы, которые не были выполнены подрядчиком, а также платила за повторно учтенные материалы. "Оплаченные "Уральской футбольной академией" суммы были признаны нецелевым использованием бюджетных средств <...> Решение Свердловского областного суда было принято в конце февраля", - отметили в облсуде.

Стадион "Уралмаш" был сдан в эксплуатацию после реконструкции летом 2015 года. Позже он получил официальное название "СКБ-Банк Арена". Вместимость стадиона составляет 10 тыс. посадочных мест.