В Сургуте задержали женщину, которая выбросила в мусорный контейнер своего ребенка

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Следователи задержали женщину, которая выбросила в Сургуте в мусорный контейнер своего новорожденного ребенка, сообщили в среду в официальном телеграм-канале следственного управления Следственного комитета (СК) РФ.

Мертвого младенца накануне обнаружили сотрудники коммунальной службы.

"Подозреваемую установили и задержали. С ней проводятся следственные действия, назначена психолого-психиатрическая экспертиза", - говорится в сообщении. В ведомстве отмечают, что в отношении 28-летней жительницы Сургута возбуждено уголовное дело об убийстве новорожденного ребенка.

Ранее в пресс-службе регионального СУ СК РФ сообщили, что 12 марта работники коммунальной службы обнаружили в мусорном баке на улице Профсоюзов в Сургуте тело младенца. По данному факту следственным отделом по городу Сургуту СУ СК России по ХМАО - Югре была начата процессуальная проверка. В ведомстве добавили, что тело ребенка будет направлено на судмедэкспертизу для установления причины смерти.