Белоярская АЭС направила 10 млн рублей на модернизацию поликлиники на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 марта. /ТАСС/. Белоярская АЭС (БАЭС, город Заречный Свердловской области) направила 10 млн рублей на приобретение оборудования и ремонт помещений городской поликлиники в рамках проекта "Бережливая поликлиника". Об этом в среду сообщили в управлении информации и общественных связей БАЭС.

"На совещании руководства "Медико-санитарной части № 32" Федерального медико-биологического агентства России и. о. начальника Светлана Шонохова и директор Белоярской АЭС Иван Сидоров подписали смету на приобретение оборудования и ремонт помещений суммой на 10 млн рублей. Городская поликлиника планирует модернизировать регистратуру, оснастить оргтехникой кабинеты врачей, отремонтировать входную группу и приобрести рентгеновский оцифровщик для маммографии", - говорится в сообщении.

По словам Шоноховой, средства будут направлены на то, чтобы усовершенствовать работу взрослой и детской регистратуры, улучшить распределение потока пациентов, оптимизировать процесс врачебного приема, проведение профилактических осмотров и диспансеризации.

Ранее сообщалось, что проект "Бережливая поликлиника" реализуется в РФ с октября 2016 года совместно с госкорпорацией "Росатом". Суть проекта - внедрение в ежедневную практику принципов бережливого производства, способствующих созданию пациентоориентированной системы оказания медицинской помощи. На данный момент в проекте принимают участие 297 взрослых поликлиник из 40 регионов.

Белоярская АЭС имени Курчатова является филиалом АО "Концерн Росэнергоатом" (входит в крупнейший дивизион ГК "Росатом" "Электроэнергетический"). Введена в работу в апреле 1964 году. Ее первые энергоблоки с реакторами на тепловых нейтронах АМБ-100 и АМБ-200 были окончательно остановлены в связи с выработкой ресурса.

В эксплуатации находятся энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах БН-600 (с 1980 года) и БН-800 (с 2015 года). Это крупнейшие в мире энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах. По показателям надежности и безопасности они входят в число лучших ядерных реакторов мира.