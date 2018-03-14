Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.03:
$ 56.94
€ 70.53
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Белоярская АЭС направила 10 млн рублей на модернизацию поликлиники на Урале

Новости Урала
14 марта, 11:26 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 14, марта. /ТАСС

В медучреждении в Заречном планируется модернизировать регистратуру, оснастить оргтехникой кабинеты врачей, приобрести рентгеновский оцифровщик для маммографии

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 марта. /ТАСС/. Белоярская АЭС (БАЭС, город Заречный Свердловской области) направила 10 млн рублей на приобретение оборудования и ремонт помещений городской поликлиники в рамках проекта "Бережливая поликлиника". Об этом в среду сообщили в управлении информации и общественных связей БАЭС.

"На совещании руководства "Медико-санитарной части № 32" Федерального медико-биологического агентства России и. о. начальника Светлана Шонохова и директор Белоярской АЭС Иван Сидоров подписали смету на приобретение оборудования и ремонт помещений суммой на 10 млн рублей. Городская поликлиника планирует модернизировать регистратуру, оснастить оргтехникой кабинеты врачей, отремонтировать входную группу и приобрести рентгеновский оцифровщик для маммографии", - говорится в сообщении.

По словам Шоноховой, средства будут направлены на то, чтобы усовершенствовать работу взрослой и детской регистратуры, улучшить распределение потока пациентов, оптимизировать процесс врачебного приема, проведение профилактических осмотров и диспансеризации.

Ранее сообщалось, что проект "Бережливая поликлиника" реализуется в РФ с октября 2016 года совместно с госкорпорацией "Росатом". Суть проекта - внедрение в ежедневную практику принципов бережливого производства, способствующих созданию пациентоориентированной системы оказания медицинской помощи. На данный момент в проекте принимают участие 297 взрослых поликлиник из 40 регионов.

Белоярская АЭС имени Курчатова является филиалом АО "Концерн Росэнергоатом" (входит в крупнейший дивизион ГК "Росатом" "Электроэнергетический"). Введена в работу в апреле 1964 году. Ее первые энергоблоки с реакторами на тепловых нейтронах АМБ-100 и АМБ-200 были окончательно остановлены в связи с выработкой ресурса.

В эксплуатации находятся энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах БН-600 (с 1980 года) и БН-800 (с 2015 года). Это крупнейшие в мире энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах. По показателям надежности и безопасности они входят в число лучших ядерных реакторов мира.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Свердловская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Выборы 2018
Антирейтинг кандидатов в президенты России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Песков: Кремль не приемлет языка ультиматума со стороны Лондона
2
Генштаб ВС РФ: США планируют ракетно-бомбовый удар по правительственным кварталам Дамаска
3
"Сатане" на смену: почему утилизируют самые мощные ракеты России
4
Биография Олега Табакова
5
Водительские права москвичей могут начать продлевать автоматически
6
Конгресс США может поднять вопрос о новых санкциях против России из-за отравления Скрипаля
7
Суд Киева обязал расследовать дело о миллиардных хищениях Турчинова
Темы дня
Новости партнеров
Реклама