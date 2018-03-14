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"Уральские авиалинии" продолжат выполнять запланированные рейсы в Таджикистан

Новости Урала
14 марта, 11:57 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 14, марта. /ТАСС

В компании пояснили, что речь идет о рейсах, на которые ранее было выдано разрешение таджикистанской стороной

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 марта. /ТАСС/. Авиакомпания "Уральские авиалинии" продолжит выполнение запланированных рейсов в Таджикистан, на которые ранее было выдано разрешение таджикистанской стороной. Об этом в среду сообщили ТАСС в пресс-службе авиакомпании.

Ранее во вторник сообщалось, что Таджикистан не подтвердил заявки перевозчика на выполнение полетов по маршрутам Краснодар - Худжанд, Челябинск - Душанбе, Жуковский - Куляб и Пермь - Душанбе.

"Все рейсы сохранятся, кроме этих новых направлений, по которым возникла проблема. Все остальные как выполнялись, так и будут летать. У них есть разрешение, тут никаких проблем не будет. Они будут выполняться в прежнем расписании", - сказали в пресс-службе.

В компании добавили, что сейчас авиаперевозчик выполняет рейсы из разных регионов России. "В частности, из аэропорта Кольцово в Екатеринбурге есть рейсы в Худжанд, в Душанбе", - отметили в пресс-службе.

Представитель "Уральских авиалиний" ранее уточнил, что полеты из Перми в Душанбе еще не начались, но билеты в продажу уже поступили. В Минтрансе РФ отмечали, что на данный момент по маршруту Пермь - Душанбе, Краснодар - Худжанд и Жуковский - Куляб не летает ни одна авиакомпания. Рейс Челябинск - Душанбе на данный момент выполняется на основе разовых разрешений.

Российское транспортное ведомство предложило провести переговоры с Таджикистаном 22 или 23 марта. Если полеты не будут подтверждены, Минтранс РФ "оставляет за собой право прибегнуть к зеркальным мерам в отношении таджикского перевозчика". Авиавласти РФ "просят до переговоров выдать необходимые разрешения на выполнение полетов авиакомпании "Уральских авиалиний".

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