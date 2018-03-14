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Экс-директора тюменской компании будут судить за неуплату налогов на 26 млн руб.

Новости Урала
14 марта, 12:00 UTC+3 ТЮМЕНЬ ТЮМЕНЬ 14, марта. /ТАСС

По версии следствия, обвиняемый передал главному бухгалтеру 110 фиктивных счетов-фактур, содержащих ложные сведения о выполненных работах двумя организациями

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ТЮМЕНЬ, 14 марта. /ТАСС/. Бывший директор НПО "Стройизыскания" (расположено в Тюмени) предстанет перед судом за неуплату налогов на сумму более 26 млн рублей. Об этом в среду сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

"Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении бывшего директора НПО "Стройизыскания". Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Уклонение от уплаты налогов с организации путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере", - говорится в сообщении.

По версии следствия, для уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость в 2012-2014 годах и завышения расходов директор передал главному бухгалтеру 110 фиктивных счетов-фактур, содержащих ложные сведения о выполненных работах двумя организациями.

"Фактически работы выполнялись работниками НПО "Стройизыскания". Бухгалтер, не зная о подложности документов, отражала их в бухгалтерском учете, а также в налоговых декларациях по налогу на добавленную стоимость. Это позволило организации уклониться от уплаты НДС в сумме более 26 млн рублей", - уточнили в пресс-службе.

По данным ведомства, обвиняемый признал свою вину. "Санкция статьи предусматривает следующие виды наказаний: штраф в размере от 200 тыс. до 500 тыс. рублей, принудительные работы на срок до пяти лет, лишение свободы на срок до шести лет", - уточнили в пресс-службе.

НПО "Стройизыскания" осуществляет деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставляет технические консультации в этих областях.

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