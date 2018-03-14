Предприятия Свердловской области за год улучшили работу по выполнению гособоронзаказа

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 марта. /ТАСС/. Оборонные предприятия Свердловской области в 2017 году значительно улучшили работу по выполнению гособоронзаказа в сравнении с 2016 годом. Об этом сообщил в среду президент Союза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области Николай Клейн на годовом собрании в Екатеринбурге.

Ранее сообщалось, что на выполнение государственного оборонного заказа в 2017 году было выделено более 1,4 трлн рублей. Основная доля, более 65% средств, была направлена на серийные закупки современных видов вооружений и техники. Из уральских предприятий ОПК научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" (НПК УВЗ, входит в "Ростех") в 2017 году досрочно выполнила гособоронзаказ (ГОЗ) по поставке специальных пожарных машин (СПМ), созданных с использованием узлов и агрегатов танков Т-72 и Т-80.

"В прошлом году у нас (предприятий союза) улучшилась ситуация по исполнению государственных обязательств. Государственные контракты Минобороны, Рособоронэкспорта, Росатома, Роскосмоса выполнены и достигнута положительная динамика по отгрузке продукции по отдельным видам военной и специальной техники. Если в 2016 году ряд предприятий не выполнили гособоронзаказ, то в 2017 году из числа членов союза только Уральский компрессорный завод не выполнил заказ по поставке транспортных резервуаров жидкого кислорода", - сказал Клейн.

Он добавил, что союз не оставался в стороне от проблемы завода. "Была создана комиссия, куда вошли представители нашего союза, ряда предприятий. Продукция (на Уральском компрессорном заводе) была изготовлена и готова к отгрузке, но заказчик отказался принимать продукцию по причине несоответствия техническим требованиям по испытаниям. В настоящей ситуации выход единственный - сделку надо признавать ничтожной, контракт расторгнут, изделия необходимо реализовывать на гражданском рынке", - отметил Клейн.

Он попросил руководителей предприятий ОПК при отработке гособорнзаказа сразу вникать в технические требования для избежание повторения ситуации.

О союзе

В состав Союза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области входят более 100 предприятий и организаций.

Предприятия союза участвуют в реализации федеральных целевых программ и технологических платформ для достижения лидерства в ведущих высокотехнологичных отраслях экономики: авиационной промышленности и двигателестроении, ракетно-космической промышленности, атомно-энергетическом комплексе, судостроительной промышленности, электронной и радиоэлектронной промышленности, промышленности обычных вооружений.

Уральский компрессорный завод был основан в 1933 году как предприятие дорожного машиностроения "Облдормаш". В настоящее время предприятие осуществляет поставку криогенной техники практически для всех отраслей промышленности.

Производимые предприятием изделия используются в науке и медицине, электровакуумной промышленности, теплоэнергетике, сельском хозяйстве, стекольном производстве, металлургии, атомной энергетике. Предприятие осуществляет поставки компрессорного оборудования во все федеральные округа и во многие страны ближнего и дальнего зарубежья.