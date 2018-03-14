Суд Нижнего Тагила не стал блокировать сайт по майнингу криптовалюты Tagilcoin

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 марта. /ТАСС/. Ленинский районный суд Нижнего Тагила отказал в иске прокуратуры Ленинского района города о блокировке сайта по майнингу криптовалюты Tagilcoin, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе Свердловского областного суда.

Во вторник, 13 марта, пресс-служба Общероссийского народного фронта (ОНФ) сообщила, что прокуратура Свердловской области обратилась в Ленинский районный суд Нижнего Тагила с заявлением о блокировке сайта по майнингу криптовалюты Тagilcoin. Запрос с просьбой разобраться с уральской криптовалютой в надзорное ведомство направила депутат Госдумы, член Центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) Наталья Костенко, которой избиратели жаловались на работу сайта.

"Иск от прокуратуры о блокировке сайта tagilcoin.org поступил в суд 22 января. Рассмотрев его суд, отказал в удовлетворении данного иска. Приговор в суда в законную силу еще не вступил", - сказали в пресс-службе, добавив, что мотивировочная часть решения суда появится в ближайшее время.

По данным пресс-службы ОНФ, по жалобам избирателей депутат Костенко отправила депутатский запрос, на который ответила прокуратура Свердловской области. "Областная прокуратура сообщила, что по результатам прокурорской проверки [сайта] было установлено, что регистратором доменного имени является зарубежная компания, зарегистрированная в США, которая намеренно вводит в заблуждение потребителей так как криптовалюта Тagilcoin, по мнению правоохранителей, не обеспечена реальной стоимостью и не содержит информацию о ее держателях", - сказали в пресс-службе ОНФ.

По словам самой Костенко, в ее адрес продолжают поступать обращения граждан с сообщениями о подозрительных сайтах, предлагающих гражданам вложить сбережения в криптовалюту при отсутствии какой-либо нормативной основы для такой деятельности. "И поскольку указанные сайты, по мнению заявителей, обладают признаками финансовых пирамид, а деньги российских граждан, как выясняется, сразу же выводятся за рубеж, мною передан в Генеральную прокуратуру РФ список из еще 17 сайтов - в целях оперативного пресечения незаконной финансовой деятельности "продавцов" криптовалюты", - приводит пресс-служба ОНФ слова Костенко.

Прокуратура Свердловской области пока не комментирует данную информацию.

Впервые информация о тагилкоинах появилась в ноябре 2017 года. Согласно данным, размещенным на официальном сайте, данная криптовалюта противопоставляется зарубежным и предназначена для жителей Урала и моногородов России. B основе кpиптовaлюты находятся исходные коды Litecoin, кoтopaя является ответвлением биткоина. Информация о стоимости одного "тагилкоина" на сайте не указана.