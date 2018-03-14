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Резидентам индустриальных парков в Тюменской области будут выдавать займы под 0%

Новости Урала
14 марта, 13:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, марта. /ТАСС

Глава региона Владимир Якушев также отметил, что с 1 января ставка по всем остальным займам в рамках различных инструментов поддержки бизнеса, которые предоставляют власти области, составляет 3%

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МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Власти Тюменской области планируют установить ставку на займы для резидентов индустриальных парков на уровне 0%. Об этом сообщил в среду на форуме "Россия - страна возможностей" губернатор региона Владимир Якушев.

"Те проекты, которые развиваются у нас на площадках индустриальных парков, мы обнулили. Понятно, что там идет весь набор налоговых льгот в рамках тех возможностей, которые предоставляет нам федеральное законодательство решать на уровне региона. Но и заимствования, которые можно взять в нашем инвестиционном агентстве. На этих площадках они будут равняться нулю", - сказал он.

Якушев также отметил, что с 1 января 2018 года ставка по всем остальным займам в рамках различных инструментов поддержки бизнеса, которые предоставляют власти Тюменской области, составляет 3%. Ранее этот показатель колебался от 11 до 5%.

"Главный показатель в развитии любого регионы и страны - это экономический рост и объем инвестиций. Мы рассчитываем на то, что данные инструменты поддержат нам эти два показателя", - подчеркнул он.

Помимо этого, губернатор добавил, что мерой поддержки, которая пользуется наибольшей популярностью среди предпринимателей региона, является возврат первого платежа до 50%.

Как ранее сообщал ТАСС, в конце прошлого года губернатор Тюменской области Владимир Якушев объявил о мерах поддержки резидентов индустриальных парков в Тюменской области. При этом обсуждалась возможность предоставления займов под 0-0,01% для данной категории предпринимателей.

Форум

Форум "Россия - страна возможностей" проходит в Москве на ВДНХ с 13 по 16 марта, в нем задействованы участники 13 проектов, входящих в открытую одноименную платформу, созданную по инициативе президента РФ Владимира Путина.

В первом форуме примут участие более 6 тыс. представителей всех проектов из различных регионов России: творческая молодежь, активисты и лидеры школьного самоуправления, представители волонтерских объединений, лидеры молодежных некоммерческих организаций, начинающие предприниматели и состоявшиеся специалисты из разных сфер деятельности.

Цель форума - развитие сообщества перспективных управленцев, предпринимателей, молодых профессионалов, волонтеров и школьников.

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