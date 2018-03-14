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Две челябинские деревни газифицированы после обращения местного жителя к президенту РФ

Новости Урала
14 марта, 14:00 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 14, марта. /ТАСС

Один из жителей деревни Пашнино-2 в ноябре 2016 года обратился к главе государства через электронную приемную с просьбой о содействии в газификации деревень

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Материал из 1 страницы
© Пресс-служба губернатора Челябинской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 марта. /ТАСС/. Деревни Пашнино-1 и Пашнино-2 Красноармейского района Челябинской области газифицированы после обращения местного жителя к президенту РФ Владимиру Путину. Об этом сообщили в среду в пресс-службе правительства региона.

Как сообщалось ранее, один из жителей деревни Пашнино-2 в ноябре 2016 года обратился к президенту через электронную приемную с просьбой о содействии в газификации деревень.

"Глава государства поручил правительству Челябинской области завершить строительство газопровода до 1 апреля 2018 года, однако работы были завершены с опережением. Для того, чтобы жители Пашнино-1 и Пашнино-2 Красноармейского района получили доступ к газу, было реализовано сразу два проекта: первый проект - строительство подводящего газопровода высокого давления длиной четыре километра с двумя газораспределительными пунктами, второй - это прокладка внутрипоселковых сетей низкого давления", - сказано в сообщении.

Общая протяженность системы (включая подводящие пути) составила более 19 км. В результате газ подведен к 570 частным домам. Суммарная стоимость газификации населенных пунктов с учетом дополнительных работ составила 24 млн рублей.

"В будущем мы не собираемся снижать темпы газификации области. Губернатор Борис Дубровский считает это направление работы перспективным, в том числе и для повышения инвестиционной привлекательности области. В 2018 году на газификацию Южного Урала по различным госпрограммам направлено более полумиллиарда рублей", - сказал в среду журналистам заместитель министра строительства и инфраструктуры Челябинской области, курирующий вопросы ЖКХ, Иван Белавкин.

По данным правительства региона, в 2018 году на газификацию Челябинской области будет направлено около 700 млн рублей. Из регионального бюджета выделено 500 млн рублей в рамках госпрограммы "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан РФ". Около 70 млн рублей пойдет на газификацию по программе "Устойчивое развитие сельских территорий". Еще более 100 млн рублей планируется получить за счет спецнадбавок за транспортировку газа, которую платят предприятия и коммерческие структуры - вырученные средства пойдут на содержание и ремонт действующих газопроводов.

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