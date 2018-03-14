Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.03:
$ 56.94
€ 70.53
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Экспедиция на трех собачьих упряжках впервые прошла к перевалу Дятлова на Урале

Новости Урала
14 марта, 14:25 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 14, марта. /ТАСС

Всего телевизионная группа из США преодолела около 250 км

Поделиться
Материал из 1 страницы
Реклама
Пропустить рекламу
{{$root.cfg.modules.slider.galleryTable_5029212.stepNow *12 +1}} - 12 из {{$root.cfg.modules.slider.gallery_5029212.sliderLength-1}}
© "Уральские Экспедиции"
© "Уральские Экспедиции"
© "Уральские Экспедиции"
© "Уральские Экспедиции"
© "Уральские Экспедиц"Уральские Экспедиции"ии"
© "Уральские Экспедиции"
© "Уральские Экспедиции"
© "Уральские Экспедиции"
© "Уральские Экспедиции"
© "Уральские Экспедиции"
© "Уральские Экспедиции"
© "Уральские Экспедиции"
Выбор редакции
Президент ФК "Урал" Иванов приятно потрясен состоянием поля на "Екатеринбург-Арене" 14 марта, 10:26
Члены местной избирательной комиссии на острове Колгуев в Ненецком автономном округе
Как проходит досрочное голосование на выборах президента РФ в труднодоступных районах 13 марта, 16:56
Музей "Аркаима" на Южном Урале планируют реконструировать в виде древней пирамиды 13 марта, 14:02
На месте крушения самолета в районе международного аэропорта Трибхуван в Катманду
Следователи нашли бортовой самописец разбившегося в Непале самолета 13 марта, 10:08
Кадр из фильма режиссера Григория Чухрая "Чистое небо", 1961 год
Биография Олега Табакова 12 марта, 16:30
На Северном Кавказе отпраздновали 8 Марта 12 марта, 14:54
1
...
{{item.num+1}}
...
{{$root.cfg.modules.slider['gallery_5029212'].sliderLength - 1}}
{{$root.cfg.modules.slider['gallery_5029212'].sliderLength - 1}}
+
© "Уральские Экспедиции"
© "Уральские Экспедиции"
© "Уральские Экспедиции"
© "Уральские Экспедиции"
© "Уральские Экспедиц"Уральские Экспедиции"ии"
© "Уральские Экспедиции"
© "Уральские Экспедиции"
© "Уральские Экспедиции"
© "Уральские Экспедиции"
© "Уральские Экспедиции"
© "Уральские Экспедиции"
© "Уральские Экспедиции"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 марта. /ТАСС/. Телевизионная группа из США совместно с уральскими каюрами на трех собачьих упряжках впервые провела экспедицию на перевал Дятлова в Свердловской области, целью экспедиции является сбор фото- и видеоматериала к документальному фильму о гибели туристов на перевале в феврале 1959 года. Об этом в среду сообщил ТАСС руководитель общественного фонда "Памяти группы Дятлова" Юрий Кунцевич.

"Съемочная группа из США во время поездки собрала хороший документальный материал для фильма. Они отсняли очень много свидетельских показаний, их все интересовало... Такая экспедиция на трех собачьих упряжках прошла впервые", - сказал собеседник агентства.

Смотрите также
Снимок, сделанный группой Дятлова в последнем походе

Гибель туристической группы Дятлова. Досье

По словам руководителя поездки, директора компании "Уральские Экспедиции" Олега Демьяненко, всего участники прошли около 250 км. "Собаки преодолевали от 37 до 50 км в день, находясь в пути от четырех до десяти часов. Многодневное автономное путешествие на трех собачьих упряжках прошло успешно. Удачными для съемок были и погодные условия: в объектив попали все контрасты зимней уральской природы", - отметил Демьяненко.

Перевалом Дятлова называют место гибели тургруппы в феврале 1959 года на Северном Урале в окрестностях горы Отортен (в переводе с языка манси - "гора мертвецов"). Группа состояла из лыжников турклуба Уральского политехнического института из Свердловска - пяти студентов, трех инженеров и инструктора турбазы. Руководителем группы был Игорь Дятлов.

Когда туристы не вышли на связь и прошли все сроки их возвращения, были организованы поиски. Тела нашли в разных местах далеко от палатки. Согласно официальным данным судмедэкспертизы, большая часть туристов замерзла, однако у некоторых были обнаружены серьезные травмы, которые стали причиной смерти. Отрабатывались различные версии происшествия: обрушение снега на палатку, нападение беглых заключенных, гибель от рук коренных жителей, ссора между туристами, сход лавины и даже взрыв пролетавшей над перевалом ракеты.

Перевал до сих пор остается местом, которое притягивает туристов и исследователей со всего мира, которые, рискуя жизнью, снова и снова пытаются разгадать тайну "дятловцев" или испытать свои силы. В феврале 2016 года было найдено тело уроженца Пермского края, который в одиночку направлялся к буддийскому монастырю. А месяцем ранее, 13 января, на перевале Дятлова было обнаружено тело 47-летнего жителя Челябинской области, уроженца Казахстана, который жил долгое время в районе перевала в одиночестве. В сентябре 2017 года в районе скончался мужчина, СК была организована доследственная проверка.

Смотрите также

На перевале Дятлова планируют установить пункты обогрева для туристов

Вертолетное такси будет доставлять туристов на перевал Дятлова из Екатеринбурга

Туристы смогут добираться до перевала Дятлова на мотовездеходах и снегоходах

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Свердловская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Выборы 2018
Антирейтинг кандидатов в президенты России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Sky: Мэй объявит о выдворении из страны российских дипломатов
2
"Сатане" на смену: почему утилизируют самые мощные ракеты России
3
Министр спорта Украины подписал указ о неучастии атлетов страны в стартах на территории РФ
4
Лавров: РФ жестко и по всем каналам предостерегла США от удара по Дамаску
5
Финляндию признали самой счастливой страной мира
6
Полицейские нашли отчима пропавшей в Сочи пятилетней девочки
7
Песков: Кремль не приемлет языка ультиматума со стороны Лондона
Темы дня
Новости партнеров
Реклама