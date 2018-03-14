Экспедиция на трех собачьих упряжках впервые прошла к перевалу Дятлова на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 марта. /ТАСС/. Телевизионная группа из США совместно с уральскими каюрами на трех собачьих упряжках впервые провела экспедицию на перевал Дятлова в Свердловской области, целью экспедиции является сбор фото- и видеоматериала к документальному фильму о гибели туристов на перевале в феврале 1959 года. Об этом в среду сообщил ТАСС руководитель общественного фонда "Памяти группы Дятлова" Юрий Кунцевич.

"Съемочная группа из США во время поездки собрала хороший документальный материал для фильма. Они отсняли очень много свидетельских показаний, их все интересовало... Такая экспедиция на трех собачьих упряжках прошла впервые", - сказал собеседник агентства.

По словам руководителя поездки, директора компании "Уральские Экспедиции" Олега Демьяненко, всего участники прошли около 250 км. "Собаки преодолевали от 37 до 50 км в день, находясь в пути от четырех до десяти часов. Многодневное автономное путешествие на трех собачьих упряжках прошло успешно. Удачными для съемок были и погодные условия: в объектив попали все контрасты зимней уральской природы", - отметил Демьяненко.

Перевалом Дятлова называют место гибели тургруппы в феврале 1959 года на Северном Урале в окрестностях горы Отортен (в переводе с языка манси - "гора мертвецов"). Группа состояла из лыжников турклуба Уральского политехнического института из Свердловска - пяти студентов, трех инженеров и инструктора турбазы. Руководителем группы был Игорь Дятлов.

Когда туристы не вышли на связь и прошли все сроки их возвращения, были организованы поиски. Тела нашли в разных местах далеко от палатки. Согласно официальным данным судмедэкспертизы, большая часть туристов замерзла, однако у некоторых были обнаружены серьезные травмы, которые стали причиной смерти. Отрабатывались различные версии происшествия: обрушение снега на палатку, нападение беглых заключенных, гибель от рук коренных жителей, ссора между туристами, сход лавины и даже взрыв пролетавшей над перевалом ракеты.

Перевал до сих пор остается местом, которое притягивает туристов и исследователей со всего мира, которые, рискуя жизнью, снова и снова пытаются разгадать тайну "дятловцев" или испытать свои силы. В феврале 2016 года было найдено тело уроженца Пермского края, который в одиночку направлялся к буддийскому монастырю. А месяцем ранее, 13 января, на перевале Дятлова было обнаружено тело 47-летнего жителя Челябинской области, уроженца Казахстана, который жил долгое время в районе перевала в одиночестве. В сентябре 2017 года в районе скончался мужчина, СК была организована доследственная проверка.