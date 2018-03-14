Тюменские ученые разработали плавающую установку для получения пресной воды из воздуха

ТЮМЕНЬ, 14 марта. /ТАСС/. Ученые Тюменского индустриального университета (ТИУ) разработали прототип плавающей установки для получения чистой пресной воды из воздуха с использованием возобновляемых источников энергии - солнца и ветра. Технологию планируют испытать в 2018 году в одном из водоемов Тюменской области, сообщил в среду ТАСС профессор кафедры водоснабжения и водоотведения ТИУ Виктор Миронов.

"Вопрос недостатка на планете чистой пресной воды стоит достаточно остро, поэтому мы активно работаем над его решением. Существуют различные технические решения, которые позволяют получать воду из воздуха, но все они либо очень энергоемкие, либо имеют большие габаритные размеры. Мы предложили с помощью специальной установки выделять воду из воздуха, который предварительно насыщен влагой, с использованием энергии солнца и ветра. Ее планируется испытать летом 2018 года в тюменском водоеме для того, чтобы понаблюдать, сделать определенные выводы", - сказал он.

По словам Миронова, установка представляет собой буй, который необходимо разместить в акватории моря. "Внутри него есть тонкий слой морской воды, поглощающий солнечную энергию. Вода нагревается, воздух над слоем морской воды насыщается влагой. Далее он направляется в конденсатор, расположенный ниже уровня моря, и собирает влагу. При этом полученная пресная вода уже не требует дополнительной очистки", - пояснил он.

В пресс-службе ТИУ отметили, что технологию можно применять не только для опреснения морской воды, но и для получения воды питьевого качества из пресных акваторий с загрязненной водой.

"Учитывая растущий мировой дефицит чистой, пресной воды она [технология] имеет большой экспортный потенциал, поэтому разработчики планируют выйти на международный рынок и запатентовать изобретение в ряде стран", - уточнили в вузе.

ТИУ основан в 2015 году в результате слияния двух крупнейших технических вузов региона. В интересах развития социально-экономического потенциала Тюменской области в университете реализуются семь масштабных проектов, активно проводится модернизация образования и развивается научно- техническое сотрудничество с российскими и зарубежными ведущими университетами и индустриальными партнерами.