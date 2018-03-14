Челябинский цинковый завод за 10 лет снизил число выбросов в 3,5 раза

ЧЕЛЯБИНСК, 14 марта. /ТАСС/. Челябинский цинковый завод за последние 10 лет благодаря вложениям в развитие на общую сумму около 10 млрд рублей снизил количество выбросов в атмосферу почти в 3,5 раза, сообщил в среду журналистам уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

Ранее сообщалось, что правительство Челябинской области составило перечень предложений для программы экологического развития Челябинска, разработать которую решено по результатам визита в регион главы Минприроды РФ Сергея Донского. Воплощение предложенных мер позволит снизить количество валовых выбросов в атмосферу к 2020 году не менее чем на треть.

"Цинковый завод в Челябинске был построен более 85 лет назад. На данный момент это современное предприятие. За последние 10 лет в него удалось вложить порядка 10 млрд рублей, в результате чего число выбросов удалось снизить в 3,5 раза. На данный момент фактический выброс завода составляет не более 30% от нормативов разрешенных выбросов", - сказал Титов в ходе посещения предприятия, отвечая на вопрос ТАСС.

Как уточнили в пресс-службе завода, 10 лет назад предприятие ежегодно выбрасывало в атмосферу 12-14 тыс. тонн вредных веществ. Сейчас этот показатель снижен до 3,5 тыс. тонн при утвержденном нормативе 1,5 тыс. тонн в год.