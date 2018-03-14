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Более 3 тыс. жителей Югры станут общественными наблюдателями на выборах президента РФ

Новости Урала
14 марта, 15:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, марта. /ТАСС

В регионе 18 марта откроются 710 избирательных участков

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© Юрий Смитюк/ТАСС

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Более 3 тыс. жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (ХМАО-Югры) станут общественными наблюдателями на выборах президента России. Об этом в среду сообщила ТАСС председатель Общественной палаты региона Ирина Максимова.

"Мы подготовили 3,04 тыс. общественных наблюдателей, это представители Общественной палаты Ханты-Мансийского автономного округа и Общественной палаты РФ. Это два субъекта общественного контроля, которые могут направлять наблюдателей", - сказала она.

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Максимова добавила, что в регионе 18 марта откроются 710 избирательных участков. На каждом в течение дня голосования будет присутствовать по четыре общественных наблюдателя.

"Один наблюдатель от Общественной палаты ХМАО-Югры, второй - от Общественной палаты РФ будут на участке до обеда, после обеда их меняют другие два наблюдателя", - уточнила председатель Общественной палаты ХМАО и добавила, что в "запасе" есть еще 200 человек, на случай если кто-то из наблюдателей не сможет прийти на участок.

По ее словам, все наблюдатели прошли специальное обучение, их познакомили с кодексом этики наблюдателей. Все наблюдатели появятся на участках за час раньше официального открытия.

Социальное сопровождение избирателей

Председатель избирательной комиссии округа Денис Корнеев, в свою очередь, рассказал о проведенной работе по обеспечению доступности в реализации избирательных прав маломобильных групп населения.

Он отметил, что на всех участках будут работать обученные специалисты, которые помогут людям с ограниченными возможностями. В качестве волонтеров будут задействованы 300 человек, которые имеют подобный опыт работы. Во время подготовки к выборам были закуплены специальные кабины для голосования для инвалидов-колясочников - такими кабинами обеспечена половина избирательных участков ХМАО.

"Нашим вниманием были охвачены около 8 тыс. человек. Из них 2,95 тыс. человек будут голосовать на дому. 2,307 тыс. человек будут голосовать в территориальных избирательных комиссиях, им окажем ситуационную помощь сопровождения, а также для них будет работать соцтакси и другой транспорт", - сообщила директор окружного департамента социального развития Светлана Давиденко.

Выборы президента России пройдут 18 марта. 

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Выборы президента РФ - 2018 Ханты-Мансийский автономный округ
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