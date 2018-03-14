В Тюменской области планируют провести конкурс по выявлению лучших управленцев

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Региональный конкурс по выявлению среди молодежи лучших управленцев планируют провести в Тюменской области. Об этом в среду сообщил журналистам губернатор региона Владимир Якушев на форуме "Россия - страна возможностей".

"Мы задумались над этим очень серьезно, потому что на самом деле мне очень понравился конкурс "Лидеры России". Такие поручения я уже дал, поэтому мы планируем в рамках нашего региона что-то подобное делать. <...> Я принимал непосредственное участие, когда ребята решали кейсы, и уровень подготовки молодых людей меня полностью поразил", - сказал Якушев.

"Лидеры России" - флагманский проект открытой платформы "Россия - страна возможностей". Его задача - создать реально работающие социальные лифты для активных граждан страны. Цель конкурса - выявить сильных управленцев с серьезными карьерными устремлениями, дать им возможности для реализации.

На первый этап конкурса, стартовавший в октябре 2017 года, поступило около 200 тыс. заявок. 89 тыс. человек были допущены до дистанционного этапа конкурса, почти 2,7 тыс. участников вышли в полуфиналы, которые прошли в декабре-январе во всех федеральных округах России.

Финальный этап конкурса состоялся 7-11 февраля в Парке науки и искусства "Сириус" в Сочи. По итогам конкурса 300 финалистов получили образовательные гранты размером до 1 млн рублей. В программу наставничества вошли 140 участников: 103 победителя и 37 финалистов. Лучшие управленцы России в течение года будут делиться с ними эффективными практиками из собственного опыта. Кроме того, 45 участников конкурса получили назначения, в том числе в администрации президента, руководстве федеральных министерств и ведомств.

Ранее сообщалось, что одному из победителей конкурса - Максиму Скворцову - Владимир Якушев предложил возглавить Тюменскую агропромышленную лизинговую компанию. "На сегодняшний день у нас еще две кандидатуры, которые мы достаточно серьезно рассматриваем, в ближайшее время этот вопрос будет решен", - пояснил журналистам губернатор.

О форуме

Форум "Россия - страна возможностей" проходит в Москве на ВДНХ с 13 по 16 марта, в нем задействованы участники 13 проектов, входящих в открытую одноименную платформу, созданную по инициативе президента РФ Владимира Путина.

В первом форуме примут участие более 6 тыс. представителей всех проектов из различных регионов России: творческая молодежь, активисты и лидеры школьного самоуправления, представители волонтерских объединений, лидеры молодежных некоммерческих организаций, начинающие предприниматели и состоявшиеся специалисты из разных сфер деятельности. Цель форума - развитие сообщества перспективных управленцев, предпринимателей, молодых профессионалов, волонтеров и школьников.