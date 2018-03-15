Более 300 студентов примут участие в этапе чемпионата РФ среди спортклубов в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 марта. /ТАСС/. Более 300 студентов из 10 уральских вузов посоревнуются в пяти видах спорта на региональном этапе чемпионата Ассоциации студенческих спортивных клубов (АССК) России, который в четверг стартовал в Уральском государственном аграрном университете (УрГАУ, Екатеринбург), сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Сегодня в УрГАУ встретились 350 спортсменов из 10 вузов региона. Спортивное движение среди молодежи набирает обороты. Спортивный клуб УрГАУ "Уральские медведи" - один из самых многочисленных и активных в регионе, и мы рады приветствовать гостей у себя в вузе", - отметила на церемонии открытия и. о. проректора УрГАУ Надежда Юрченко.

По данным пресс-службы, студенты будут соревноваться в мини-футболе, настольном теннисе, волейболе, баскетболе и шахматах. "Организаторами мероприятия является региональное отделение АССК России по Свердловской области. Победители регионального этапа поедут на Всероссийский финал в Анапу", - уточнили в вузе.

Ассоциация студенческих спортивных клубов России была создана в 2013 году. Она является официальной общероссийской молодежной общественной организацией, призванной развивать массовый студенческий спорт.

Чемпионат АССК России - одно из ключевых направлений работы ассоциации. Отличительной чертой чемпионата АССК России является то, что в нем могут принять участие все студенты, исключением являются профессиональные спортсмены и члены сборных команд. Чемпионат проводится в течение всего учебного года в четыре этапа: внутривузовский, региональный, окружной и всероссийский.