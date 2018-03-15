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Суд пояснил, почему отказался блокировать сайт по майнингу криптовалюты тагилкойн

Новости Урала
15 марта, 11:53 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 15, марта. /ТАСС

Такой шаг, по мнению судьи, вступил бы в противоречие с разрабатываемой в России политикой в отношении криптовалют

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 марта. /ТАСС/. Ленинский районный суд Нижнего Тагила Свердловской области отказался блокировать сайт по майнингу криптовалюты тагилкойн, так как блокировка интернет-ресурса будет противоречить разрабатываемой государственной политике в отношении криптовалют. Об этом журналистам в четверг сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Ранее сообщалось, что Общероссийский народный фронт (ОНФ) отправил запрос в прокуратуру региона с просьбой разобраться с уральской криптовалютой и заблокировать сайт по майнингу тагилкойна. Суд отказал в удовлетворении исковых требований. Решение суда в законную силу еще не вступило.

"При принятии решения судья сослался на то, что в настоящее время в Российской Федерации принимаются меры к законодательному регулированию и введению в правовое поле деятельности по обороту криптовалюты. А блокировка сайта Tagilcoin.org будет противоречить разрабатываемой в настоящее время госполитике в отношении криптовалют", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в суде прокурор настаивал, что в России официальной денежной единицей является рубль. Введение других денег и выпуск денежных суррогатов запрещено. Подобные единицы способствуют росту теневой экономики, а также могут использоваться в торговле наркотиками и оружием, а также в отмывании денег.

Впервые информация о тагилкойнах появилась в ноябре 2017 года. По замыслу создателей, эту криптовалюту разработали для жителей Урала и моногородов России, также ее могут приобретать жители других стран. B основе кpиптовaлюты находятся исходные коды Litecoin, кoтopaя является ответвлением биткойна. Информация о стоимости одного тагилкойна на сайте не указана.

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