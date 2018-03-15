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Ученые уральского аграрного вуза за пять лет выпустят отечественные семена картофеля

Новости Урала
15 марта, 12:40 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 15, марта. /ТАСС

Сообщается, что это позволит уйти от зарубежных поставок семян

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 марта. /ТАСС/. Ученые Уральского государственного аграрного университета (УрГАУ) приступили к разработке отечественных семян картофеля для селекционно-семеноводческого центра "Уральский картофель" в Свердловской области. Об этом в четверг сообщил журналистам начальник управления по научно-исследовательской деятельности УрГАУ Борис Воронин.

"У нас в области создана селекционно-семеноводческая компания "Уральский картофель", задача - получить семенной картофель, уйти от импортных семян. <...> Это будет наш уральский безвирусный картофель, будет [он] через 5-7 лет, вместе с центром и Уральским НИИ сельского хозяйства занимаемся этой научной разработкой", - сказал он на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС.

По данным департамента информационной политики региона, селекционно-семеноводческий центр начал строиться в 2015 году и был запущен в ноябре 2017 года, предприятие обеспечит аграриев семенами картофеля российской селекции и позволит уйти от зарубежных поставок.

"По оснащению лабораторным оборудованием "Уральский картофель" сегодня является одним из самых современных селекционных центров. В настоящий момент 95% картофеля в России имеет иностранные корни. При выходе на полную мощность предприятие будет производить десять тысяч тонн элитных семян картофеля в год, что обеспечит потребности Уральского округа и других регионов России", - говорится в сообщении.

Ранее в департаменте отметили, что в центр вложено более 100 млн рублей, из 23 млн рублей - это средства господдержки. В сентябре 2017 года в Уральский научно-исследовательский институт, который является одним из учредителей "Уральского картофеля", из московского института картофелеводства им. Лорха завезли микрорастения, которые в будущем станут элитными семенами. К апрелю 2018 года из них планируется получить 50 тыс. микрорастений для дальнейшей высадки в тепличном комплексе.

УрГАУ - один из крупнейших в РФ вузов, готовящих специалистов для всех отраслей агропромышленного комплекса. Учредителем вуза является Минсельхоз РФ. В вузе действует 64 образовательные программы. В 2018 году в вузе будет создана инновационная лаборатория по выведению сортов овощных культур.

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