Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.03:
$ 57.02
€ 70.52
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Российские штурмовики поразили ракетами "боевиков" на учениях в Таджикистане

Новости Урала
15 марта, 13:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, марта. /ТАСС

Шесть Су-25СМ и два самолета-разведчика Су-24МР были переброшены под Душанбе с авиационных баз в Киргизии и в Челябинской области.

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Российские штурмовики Су-25СМ нанесли ракетные удары по скоплениям условных незаконных вооруженных формирований в ходе совместных командно-штабных учений в Таджикистане. Об этом в четверг сообщил помощник командующего войсками Центрального военного округа полковник Ярослав Рощупкин.

"Шесть Су-25СМ и два самолета-разведчика Су-24МР были переброшены на аэродром Айни под Душанбе с авиационных баз в Киргизской Республике и в Челябинской области. Оперативно-тактическая авиация Центрального военного округа совместно с подразделениями военно-воздушных сил Таджикистана обеспечила поддержку с воздуха подразделениям сухопутных войск двух армий, которые выполнили учебно-боевые задачи по блокированию и уничтожению условных бандгрупп на полигоне Харбмайдон в Хатлонской области республики", - сказал Рощупкин.

Офицер добавил, что в ходе авиаударов по скоплениям условных боевиков летчики выпустили более 100 неуправляемых авиационных ракет.

Также экипажи отработали приемы пилотирования на малых высотах и противозенитного маневрирования.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Челябинская область
Страны
Россия Киргизия Таджикистан
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Выборы 2018
Как успеть выбрать удобный участок для голосования
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Несколько тысяч человек простились с Олегом Табаковым в МХТ имени Чехова
2
Школу и дворец творчества в Саратове могут назвать именем Олега Табакова
3
Около 3,4 тонны золота высыпалось из самолета на ВПП аэропорта Якутска
4
В Раду внесено представление на арест Савченко
5
Захарова ответила на критику в свой адрес словами Терезы Мэй
6
Путин рассказал, как принимал решение о штурме террористов в театре на Дубровке
7
Лавров пообещал скорый ответ на принятые Лондоном меры в отношении Москвы
Темы дня
Новости партнеров
Реклама