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Уральский горный университет планирует сотрудничать с Австралией в разработке технологий

Новости Урала
15 марта, 14:09 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 15, марта. /ТАСС

Австралийской стороне был передан пакет предложений по проведению совместных научных исследований

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 марта. /ТАСС/. Ученые Уральского государственного горного университета (УГГУ) передали коллегам из Австралии предложения по проведению совместных научных исследований, в том числе в инновационных технологиях по повышению безопасности при эксплуатации шахт и карьеров. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе вуза со ссылкой на начальника управления международной деятельности УГГУ Владислава Беляева.

"По итогам встречи с главным торговым и инвестиционным советником посольства Австралии в России Стивом Ранком австралийской стороне был передан пакет предложений по проведению совместных научных исследований. Ближайшее обсуждение горняки планируют провести с представителями организатора встречи - Уральской торгово-промышленной палаты в рамках 16-го международного научно-практического форума "Уральская горнопромышленная декада" в апреле этого года", - сказал Беляев.

В пресс-службе добавили, что УГГУ имеет опыт сотрудничества с производственными компаниями из Австралии, такими как ВНР Billiton и Micromine.

"Университет готов развивать сотрудничество в области академических обменов, организации курсов повышения квалификации специалистов горнодобывающих компаний. Опыт применения инновационных технологий в области повышения безопасности при эксплуатации шахт и карьеров, разработанных в вузе, может быть использован в горнодобывающей отрасли Австралии", - уточнили в пресс- службе.

Ранее сообщалось, что ученые УГГУ совместно со специалистами из Омского и Петрозаводского университетов разработали систему радиосвязи для шахтеров, одна базовая станция которой способна работать на расстоянии до 10 километров. Она обеспечивает непрерывное определение положения работников, аварийное оповещение, поиск работников за и под завалами, телеметрию параметров шахтной атмосферы в зоне дыхания и состояние человека.

В настоящее время с вузами Австралии также сотрудничает Уральский федеральный университет (УрФУ). В частности, УрФУ и австралийский Университет Маккуори запустят совместную программу подготовки аспирантов.

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