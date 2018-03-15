Прокуратура инициировала погашение долга по зарплате сотрудникам предприятия на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 марта. /ТАСС/. Прокуратура в Свердловской области инициировала погашение долга по зарплате на 175 млн рублей работникам промышленного объединения "Уралэнергомонтаж". Об этом в четверг сообщили в пресс-службе областного ведомства.

"Прокуратура города Березовский провела проверку исполнения трудового законодательства в деятельности "Уралэнергомонтаж". Установлено, что за период с января по март 2018 года на предприятии образовалась задолженность в размере свыше 175,3 млн рублей. Долг сформировался по семи монтажным управлениям, которые осуществляют свою деятельность на территории Свердловской области, Пермского края и Республики Башкортостан. Сейчас задолженность работникам филиалов погашена в полном объеме", - говорится в сообщении.

По данным пресс-секретаря областной прокуратуры Марины Канатовой, после этого были выслушаны причины формирования долга прежнего руководителя объединения, с которым трудовые отношения прекращены обществом досрочно, а также действующего руководителя предприятия.

"Для устранения нарушений трудового законодательства в адрес гендиректора прокуратура внесла представления с требованием устранения нарушений законодательства, по итогам рассмотрения которых два должностных лица предприятия привлечены к дисциплинарной ответственности. Кроме того, в феврале 2018 года по постановлениям прокуратуры к административной ответственности по статье КоАП РФ "Невыплата заработной платы" привлечены четыре должностных лица компании, которым назначено наказание в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей.

Кроме этого, прокуратура направила в суд 38 заявлений о выдаче судебных приказов о взыскании начисленной, но невыплаченной заработной платы", - пояснила она.