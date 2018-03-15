Социальное такси запустят в Тюменской области в день выборов президента РФ

ТЮМЕНЬ, 15 марта. /ТАСС/. Власти Тюменской области запустят социальное такси для доставки пожилых людей и инвалидов на избирательные участки в день выборов президента РФ. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь департамента соцразвития региона Лариса Спицына.

"Социальное такси в этот день будет работать во всех муниципальных образованиях региона. Предварительно о своем желании воспользоваться его услугами заявили около 15 человек. Также около 30 пожилых людей и инвалидов по пути на избирательный участок будут сопровождать социальные работники", - сказала она.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта. В облизбиркоме ТАСС сообщили, что к этому дню все избирательные участки региона оборудуют пандусами или кнопкой вызова членов участковых комиссий, на 69 участках разместят для слабовидящих избирателей информационные материалы с использованием шрифта Брайля и трафаретами для голосования, на участках, где будут люди с ограниченными возможностями здоровья, в состав участковых комиссий войдут работники социальных учреждений.

По словам главы облизбиркома Игоря Халина, в день выборов в регионе будет работать 1131 избирательный участок. Тюменцы активно пользуются возможностью проголосовать по месту пребывания, а не по месту регистрации. "Итоговое количество заявлений для голосования по месту пребывания превысило 40 тыс. Из них более 1,6 тыс. проголосуют за пределами региона, 65 - за границей РФ", - сказал Халин.

Как сообщили ТАСС в Общественной палате региона, на каждом участке будет работать представитель палаты. Наблюдателями от палаты станут более 1,1 тыс. жителей области, все они прошли обучающие семинары в форме видеоконференцсвязи.

Каждый общественный наблюдатель будет иметь на руках "Золотой стандарт" с 45 пунктами контроля, разработанный Общественной палатой РФ. Информация о нарушениях будет направляться в Центр общественного контроля. "Мобильная группа оперативного реагирования на 20 автомобилях в случае возникновения необходимости будет осуществлять выезды, ситуационную фото и видеосъемку на избирательных участках", - сообщила представитель Общественной палаты Тюменской области.