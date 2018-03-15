"Уральские авиалинии" отказались от налаживания регулярного авиасообщения с Каиром

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 марта. /ТАСС/. Компания "Уральские авиалинии" отказалась от планов по налаживанию регулярного авиасообщения с Каиром, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе авиакомпании.

Ранее сообщалось, что авиакомпания не исключает возможности начала перевозок пассажиров в Каир после того, как в начале января 2018 года президент РФ подписал указ о возобновлении регулярного авиасообщения со столицей Египта.

"Руководство изменило свою позицию. Авиакомпания не рассматривает возможность совершать регулярные рейсы в Каир. Дальнейших перспектив по данному направлению тоже не имеется", - сказали в пресс-службе, не уточнив причин данного решения.

Авиасообщение между Россией и Египтом было приостановлено в конце 2015 года, после того как 31 октября при вылете из аэропорта Шарм-эш-Шейха в воздухе взорвался самолет авиакомпании "Когалымавиа". В катастрофе, признанной терактом, погибли 217 пассажиров и семь членов экипажа. Для возобновления авиасообщения Россия потребовала от Египта усиления мер авиационной безопасности. Указ о возобновлении авиасообщения с Каиром Владимир Путин подписал 4 января.